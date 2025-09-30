Mattarella | Onu è bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto – Video

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mattarella onu 232 bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Onu è bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto” – Video

In questa notizia si parla di: mattarella - bussola

Mattarella: 'Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi'

Mattarella in Kazakistan: Onu bussola delle crisi. Lo stop alle armi nucleari scelta di pace

Mattarella: “Carta Onu bussola per affrontare ogni conflitto”

mattarella onu 232 bussolaMattarella: "La Carta dell'Onu &#232; la bussola per affrontare ogni crisi e conflitto" - "Italia e Kazakhstan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizi ... Segnala ilgiornale.it

mattarella onu 232 bussolaMATTARELLA: CARTA ONU BUSSOLA CONTRO LE CRISI - “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da ... Si legge su 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Onu 232 Bussola