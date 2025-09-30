Mattarella | La Carta dell' Onu è la bussola per affrontare ogni crisi e conflitto – Il video
(Agenzia Vista) Astana, 30 settembre 2025 "Italia e Kazakhstan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà, leale collaborazione. In tale spirito, apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita all'Accademia dell'Amministrazione di Astana, in Kazakistan. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mattarella - carta
Mattarella: 'Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi'
Mattarella: “Carta Onu bussola per affrontare ogni conflitto”
Mattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi”
Mattarella in Kazakistan: «La Carta Onu è una bussola per affrontare ogni conflitto» - X Vai su X
#Mattarella: il dialogo aiuta la pace, la Carta dell’#Onu è la bussola per le crisi - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella in Kazakistan: "Carta Onu è la bussola per affrontare ogni conflitto" - (LaPresse) Secondo e ultimo giorno della visita di Stato in Kazakistan di Sergio Mattarella, che prima di tornare in Italia, farà anche una tappa ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Mattarella in Kazakistan: la Carta Onu è la bussola per affrontare ogni crisi - Il presidente della Repubblica parla delle sfide globali (cambiamento climatico, avanzamento della desertificazione, transizione energetica) e della rinuncia al nucleare come "scelta di pace e di civi ... Scrive msn.com