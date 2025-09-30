Mattarella in Kazakistan | La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 settembre 2025 – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Astana, all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan dopo il colloquio con il presidente kazako Tokayav. Mattarella ha sottolineato che Italia e Kazakhstan “condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e leale collaborazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mattarella in kazakistan la carta onu 232 una bussola per affrontare ogni crisi

© Quotidiano.net - Mattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi”

In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan

Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri

Mattarella in Kazakistan: “Strada intitolata a Marco Polo segno di collegamento con Italia”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video

mattarella kazakistan carta onuMattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi” - “La rinuncia agli ordigni nucleari è una scelta di pace e di civiltà” ... Riporta msn.com

mattarella kazakistan carta onuMattarella in Kazakistan: "Carta Onu è la bussola per affrontare ogni conflitto" - "Italia e Kazakhistan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità" ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Kazakistan Carta Onu