Mattarella in Kazakistan | La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi

Roma, 30 settembre 2025 – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Astana, all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan dopo il colloquio con il presidente kazako Tokayav. Mattarella ha sottolineato che Italia e Kazakhstan “condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e leale collaborazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi”

In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan

Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri

Mattarella in Kazakistan: “Strada intitolata a Marco Polo segno di collegamento con Italia”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video

"La Carta delle Nazioni Unite una bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in Kazakistan. #ANSA - X Vai su X

Dal Kazakistan il Presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare di pace: "È importante far ogni sforzo possibile per raggiungerla". Rita Cavallo per il Tg3 delle 14:20 del 29 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi” - “La rinuncia agli ordigni nucleari è una scelta di pace e di civiltà” ... Riporta msn.com

Mattarella in Kazakistan: "Carta Onu è la bussola per affrontare ogni conflitto" - "Italia e Kazakhistan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità" ... Come scrive msn.com