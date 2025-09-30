Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian | Onu bussola per affrontare ogni crisi

Le Nazioni Unite, bussola di ogni crisi. Lo ha detto il Presidente Mattarella all’Accademia di Pubblica Amministrazione di Astana, ultima tappa della sua visita in Kazakistan prima di partire per l’Azerbaigian. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mattarella kazakistan azerbaigian onuMattarella: 'L'Onu è la bussola per affrontare ogni crisi' - "La centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori è la bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto con una prospettiva equilibrata e costruttiva". ansa.it scrive

mattarella kazakistan azerbaigian onuMattarella in Kazakistan: "Carta Onu è la bussola per affrontare ogni conflitto" - (LaPresse) Secondo e ultimo giorno della visita di Stato in Kazakistan di Sergio Mattarella, che prima di tornare in Italia, farà anche una tappa ... Da stream24.ilsole24ore.com

