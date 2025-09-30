Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian | Onu bussola per affrontare ogni crisi
Le Nazioni Unite, bussola di ogni crisi. Lo ha detto il Presidente Mattarella all’Accademia di Pubblica Amministrazione di Astana, ultima tappa della sua visita in Kazakistan prima di partire per l’Azerbaigian. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
