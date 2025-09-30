Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian | energia AI e partenariato strategico

Nel secondo giorno di visite ufficiali in Kazakistan, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso presso l’Accademia di formazione della pubblica amministrazione in cui ha ribadito che tra Roma e Astana esiste «un partenariato strategico significativo». È poi partito alla volta di Baku, seconda tappa della sua missione, dove ha incontrato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan. Durante l’evento, Mattarella ha sottolineato la presenza di «un partenariato strategico significativo per la sua portata e per l’ampiezza delle potenzialità». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: energia, AI e partenariato strategico

