Mattarella in Kazakistan | Carta ONU bussola per affrontare crisi e conflitti collaborazione chiave per pace e sviluppo

Il Presidente della Repubblica valorizza il partenariato strategico con Astana, ribadisce il ruolo della pubblica amministrazione e richiama etica e responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale.. Durante il suo intervento all’Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il ruolo centrale dei valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite come guida per affrontare crisi e conflitti. “ Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta ONU e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”, ha dichiarato il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it