Mattarella in Kazakistan | Carta dell' Onu bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto
AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare la centralità del ruolo delle Nazioni Unite in un quadro internazionale, come l'attuale, segnato da gravi crisi e instabilità. "Viviamo oggi più che mai in un'era di conflitti e tensioni che travalicano ampiamente i confini non solo nazionali e regionali, e che mettono in discussione principi e regole universali nell'ordine globale, che pensavamo di poter dare per acquisite", ha detto parlando alla Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan nella seconda giornata della sua visita nel paese asiatico, "Vi sono fenomeni di vasta portata, quali il cambiamento climatico, l'avanzamento della desertificazione, la transizione energetica, il tema cruciale della sicurezza alimentare, che impongono una riflessione e un'azione concertata dell'intera comunità internazionale". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan
