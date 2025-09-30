Mattarella | ' Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi'
Astana, 30 set. (Adnkronos) - "Apprezziamo il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan. "Il percorso del Kazakistan dall'indipendenza è eloquente -ha proseguito il Capo dello Stato- a partire dalla scelta di rinunciare agli ordigni nucleari esistenti sul suo territorio e di aderire al Trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
