Mattarella | Carta Onu bussola per affrontare ogni conflitto
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto all’Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan, ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali. Ha evidenziato che l’Italia e il Kazakistan condividono la responsabilità di promuovere il dialogo, la pace e la stabilità, basandosi sui principi di giustizia, equità e solidarietà. In questo contesto, il Capo dello Stato ha elogiato il Kazakistan per il suo costante riferimento alla centralità della Carta delle Nazioni Unite, definita come una “bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
