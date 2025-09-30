Mattarella ad Astana | Italia e Kazakhstan uniti per pace sviluppo e multilateralismo

Ad Astana, presso l’Accademia di formazione della pubblica amministrazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare le grandi sfide globali. «Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata prescindendo dalla collaborazione con gli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella ad Astana: «Italia e Kazakhstan uniti per pace, sviluppo e multilateralismo»

