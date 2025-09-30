Mattarella ad Astana | Italia e Kazakhstan uniti per pace sviluppo e multilateralismo

Feedpress.me | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Astana, presso l’Accademia di formazione della pubblica amministrazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare le grandi sfide globali. «Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata prescindendo dalla collaborazione con gli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

mattarella ad astana italia e kazakhstan uniti per pace sviluppo e multilateralismo

© Feedpress.me - Mattarella ad Astana: «Italia e Kazakhstan uniti per pace, sviluppo e multilateralismo»

In questa notizia si parla di: mattarella - astana

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video

Mattarella ad Astana per rafforzare la cooperazione tra Italia e Kazakistan

Il triangolo kazaco: Mattarella ad Astana

mattarella astana italia kazakhstanMattarella in Kazakistan: "Carta Onu è la bussola per affrontare ogni conflitto" - "Italia e Kazakhistan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità" ... Lo riporta rainews.it

mattarella astana italia kazakhstanMattarella in Kazakistan: "Tra nostri due Paesi rapporti eccellenti" - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, incontra il presidente del Kazakistan Qasym- Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Astana Italia Kazakhstan