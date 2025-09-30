Matrimonio romantico per Luca Calvani del Grande Fratello | chi è il marito e non solo

Un matrimonio immerso nella natura toscana ha coronato l’amore di Luca Calvani e Alessandro Franchini. Dopo un percorso personale e pubblico non sempre privo di ostacoli, l’attore e il suo compagno hanno scelto di dirsi sì circondati da amici e affetti in un contesto bucolico, tra colline e tramonti dorati. Una cornice semplice e raffinata, perfetta per rappresentare il significato profondo che i due sposi hanno voluto dare alla loro unione. Alla vigilia del grande giorno, Calvani aveva affidato alle pagine di Vanity Fair le sue emozioni e il senso di un rito che non voleva essere soltanto privato, ma anche collettivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it