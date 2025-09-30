Matrimonio Peparini-Muller | la torta a nove piani il ballo sfrenato e le damigelle speciali Le foto

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. Dopo quasi 10 anni insieme, la coreografa 54enne, e il ballerino 28enne si sono uniti in matrimonio con una cerimonia da sogno alle porte di Roma. La coppia si era conosciuta nel 2015 all'interno della scuola di ‘Amici’, lui allievo e lei. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: matrimonio - peparini

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Matrimonio di veronica peparini e muller: dettagli sul vestito rosa e la location

Veronica Peparini e Andreas Muller uniti in matrimonio: la storia d’amore che ha vinto i pregiudizi

Oggi matrimonio Veronica Peparini e Andreas Muller .I paggetti sono un amore e i fili grandi di Veronica sono bellissimi ragazzi . Auguri e tanta felicità # - facebook.com Vai su Facebook

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, le foto e i video delle nozze - X Vai su X

Gli abiti da sposa di Veronica Peparini nel giorno del matrimonio con Andreas Muller - Andreas Muller e Veronica Peparini nel giorno del matrimonio: ecco gli abiti da sposa scelti dalla coreografa per il giorno del si ... Segnala ultimenotizieflash.com

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: le nozze, la torta a 9 piani e il primo ballo - Dopo quasi 10 anni insieme, la coreografa 54enne, e il ballerino 28enne si son ... Riporta msn.com