Materia oscura siamo sempre più vicini a definire cosa è e cosa non è grazie ad un esperimento da record

I risultati di Lux Zeplin, una collaborazione di circa 250 scienziati, segnano un passo importante nel limitare le possibilità per uno dei principali candidati per spiegare l'esistenza della materia oscura, le Wimp. 🔗 Leggi su Wired.it

