Matarrelli e Amati | il Pd provinciale verso la definizione delle liste per le regionali

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Possibili le candidature di Toni Matarrelli e Fabiano Amati alle elezioni regionali tra le fila del Pd. È quanto emerso in seguito ad un incontro tra i componenti della direzione provinciale del Partito democratico di Brindisi, riunitasi per discutere della composizione della lista per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

matarrelli amati pd provincialeToni Matarrelli candidato alle elezioni regionali: arriva il via libera dalla direzione provinciale del Pd - Dopo una riunione infuocata, terminata all'una di notte, la direzione provinciale del Pd ha dato il via libera alla candidatura, nella lista dei democratici, del sindaco di Mesagne ... Lo riporta msn.com

matarrelli amati pd provincialePuglia, sondaggio: Toni Matarrelli è il nome che gode della maggiore popolarità a Brindisi - 1 minuto per la lettura BRINDISI (ITALPRESS) – Toni Matarrelli è il nome che gode della maggiore popolarità a Brindisi e provincia, poiché è noto al 45% degli intervistati, e nel contempo ha la fiduci ... Riporta msn.com

