Masters of the universe | la descrizione del trailer anticipa una trasformazione epica

Movieplayer.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La descrizione del primo trailer del live-action in arrivo con Nicholas Galitzine farà felici i fan amanti della serie animata originale. Curiosi di conoscere il contenuto del trailer di Masters of the Universe? In attesa della pubblicazione, e mentre il film interpretato da Nicholas Galitzine nei panni del nuovo He-Man è in fase di post-production, la descrizione del trailer è trapelata online grazie a HeMania.com alimentando la discussione tra i fan del franchise. "Era una delle prime versioni del trailer, con diverse inquadrature che mostravano ancora il green screen ed erano un po' difficili da vedere a causa delle filigrane di sicurezza, ma nel complesso era buono" si legge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

masters of the universe la descrizione del trailer anticipa una trasformazione160epica

© Movieplayer.it - Masters of the universe: la descrizione del trailer anticipa una trasformazione epica

In questa notizia si parla di: masters - universe

Nuovo film masters of the universe non sostituisce un personaggio dell’originale con dolph lundgren

Nuovo film masters of the universe svela il mistero di skeletor dopo 38 anni

Masters of the Universe: presentato il logo ufficiale

masters of the universeMasters of the universe: la descrizione del trailer anticipa una trasformazione epica - action in arrivo con Nicholas Galitzine farà felici i fan amanti della serie animata originale. Segnala movieplayer.it

masters of the universeMasters of the Universe: la descrizione del primo trailer - action Masters of the Universe si sono concluse all'inizio di quest'anno e sono ora in fase di post- Da cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Masters Of The Universe