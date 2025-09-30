Masters of the universe | la descrizione del trailer anticipa una trasformazione epica

La descrizione del primo trailer del live-action in arrivo con Nicholas Galitzine farà felici i fan amanti della serie animata originale. Curiosi di conoscere il contenuto del trailer di Masters of the Universe? In attesa della pubblicazione, e mentre il film interpretato da Nicholas Galitzine nei panni del nuovo He-Man è in fase di post-production, la descrizione del trailer è trapelata online grazie a HeMania.com alimentando la discussione tra i fan del franchise. "Era una delle prime versioni del trailer, con diverse inquadrature che mostravano ancora il green screen ed erano un po' difficili da vedere a causa delle filigrane di sicurezza, ma nel complesso era buono" si legge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

