Master dell’Albana | l’ottavo re è il cesenate Andrea Peruzzi
L’Albana ha un nuovo ambasciatore: è il cesenate Andrea Peruzzi. Il giovane sommelier ha conquistato il titolo imponendosi nell’8ª edizione del Master dell’Albana, svoltosi domenica a Bertinoro per iniziativa del Consorzio Vini di Romagna, di Ais Romagna e del Comune di Bertinoro, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. A incoronarlo la giuria composta da Adolfo Treggiari, presidente di Ais Romagna, Lorena Ceolin della Commissione nazionale Concorsi Ais, Roberto Gardini, coordinatore area didattica Ais Romagna, Pier Luigi Zama, vicepresidente nazionale Assoenologi, Roberto Monti, presidente Consorzio Vini di Romagna, e Marco Saiani, vincitore della precedente edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Master Romagna Albana DOCG 2025 - VIII Edizione" Quando: Domenica 28 settembre 2025 Dove: Bertinoro Il 28 settembre 2025 torna nella splendida cittadina di Bertinoro l'attesa VIII edizione del MASTER ROMAGNA ALBANA DOCG. L'evento è organiz