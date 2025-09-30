Mastella | Il campo largo rischia di morire come l’asino di Buridano

Fremondoweb.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento mette in guardia sulle derive politiche e sull’euforia del centrodestra in vista delle elezioni regionali in Campania “Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano, che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

mastella il campo largo rischia di morire come l8217asino di buridano

© Fremondoweb.com - Mastella: “Il campo largo rischia di morire come l’asino di Buridano”

In questa notizia si parla di: mastella - campo

Elezioni regionali 2025. De Rosa scende in campo con Mastella. "Litorale, lavoro ed eccellenze locali"

Campo Largo, il sogno premonitore: 9 liste per Fico, c’è anche Mastella

Elezioni in Campania, Mastella: “Alle Regionali in campo con una nostra lista”

mastella campo largo rischiaRegionali, Mastella avverte: “Fico si liberi di fardelli massimalisti. Se il campo largo fa l’asino di Buridano rischia la remuntada” - “Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi. Scrive msn.com

mastella campo largo rischiaMastella su visita di Fico a Morcone: ‘Ci vedremo lì. Ma bisogna accelerare su programma e definire rapporti in coalizione’ - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna al centro del dibattito politico regionale con un commento a tutto campo sulla visita del candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fi ... Riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Mastella Campo Largo Rischia