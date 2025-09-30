Mastella avverte | Fico si liberi di fardelli massimalisti
Tempo di lettura: 2 minuti “Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi. L’euforia del centrodestra, derivante dalla vittoria nelle Marche, potrebbe contagiare altri territori e in Campania o si fa un programma attinente e si recuperano gli elementari della grammatica politica o si rischia davvero di continuare a perdere pezzi e riaprire la partita: la provincia di Caserta già rischia di essere persa, continuando così si va a sbattere davvero”, lo evidenzia in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
