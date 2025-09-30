Massini è Trump allo specchio L’uomo-brand tra affari e potere | Così ha riscritto le regole

"E’ la storia di una persona che fin da piccolo manifesta una forma geniale, un vero talento, per la narrazione, o meglio, la trasformazione delle cose in quello che più gli conviene". Ecco a voi il ritratto del presidente degli Stati Uniti uscito dalla penna di Stefano Massini e ora diventato lo spettacolo teatrale Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Dopo il debutto al Piccolo di Milano (14 ottobre, già tutto esaurito), sarà uno degli appuntamenti più attesi dal 4 al 16 novembre alla Pergola, di cui Massini è direttore artistico. Una produzione della Fondazione Teatro della Toscana, che è già in programma anche sui palcoscenici di mezza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

