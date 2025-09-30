Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa La donna trovata morta per strada | è caccia all’uomo nel Beneventano

Femminicidio in provincia di Benevento, a Paupisi, dove un uomo ha aggredito la moglie con una pietra, colpendola ripetutamente e con violenza sulla testa. E dopo averla lasciata morente di fronte alla loro abitazione, si è dato alla fuga. I carabinieri sono alla ricerca di Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, scappato probabilmente nelle campagne vicino alla contrada Frasso. La lite, poi l’aggressione. La vittima, Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa durante la notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre nel piccolo centro del Beneventano di 1.400 abitanti. I due coniugi sono stati sentiti litigare ad alta voce di fronte alla porta di casa, nella contrada Frasso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: massacra - moglie

Massacra moglie e suocero, in aula il video dell’omicidio: le urla strazianti dei vicini

FIRENZE Massacra la moglie per l’educazione delle figlie

Massacra la moglie con la falce. Lui resta in carcere, lei ancora grave

Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa. La donna trovata morta per strada: è caccia all’uomo nel Beneventano - X Vai su X

Massacra la moglie davanti al figlio con un tubo di metallo: «Praticava riti voodoo su di me da anni». Marito arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la moglie a colpi di pietra in strada, si cerca il marito. E i figli non si trovano - Il suo nome è Salvatore Ocone: dopo aver colpito e ucciso la moglie, è scappato. Secondo dire.it

Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa. La donna trovata morta per strada: è caccia all’uomo nel Beneventano - Alcuni testimoni avrebbero sentito i due coniugi litigare, poi la scoperta del corpo solo stamattina L'articolo Massacra la mog ... Segnala msn.com