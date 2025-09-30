Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa La donna trovata morta per strada | è caccia all’uomo nel Beneventano

Femminicidio in provincia di Benevento, a Paupisi, dove un uomo ha aggredito la moglie con una pietra, colpendola ripetutamente e con violenza sulla testa. E dopo averla lasciata morente di fronte alla loro abitazione, si è dato alla fuga. I carabinieri sono alla ricerca di Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, scappato probabilmente nelle campagne vicino alla contrada Frasso. La lite, poi l’aggressione. La vittima, Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa durante la notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre nel piccolo centro del Beneventano di 1.400 abitanti. I due coniugi sono stati sentiti litigare ad alta voce di fronte alla porta di casa, nella contrada Frasso. 🔗 Leggi su Open.online

