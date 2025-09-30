Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa La donna trovata morta per strada | è caccia all’uomo nel Beneventano Spariti due figli
Femminicidio in provincia di Benevento, a Paupisi, dove un uomo ha aggredito la moglie con una pietra, colpendola ripetutamente e con violenza sulla testa. E dopo averla lasciata morente di fronte alla loro abitazione, si è dato alla fuga. I carabinieri sono alla ricerca di Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, scappato probabilmente nelle campagne vicino alla contrada Frasso. Scomparsi anche due dei tre figli della coppia. Si tratta dei due figli minorenni, che potrebbero essere assieme al padre in fuga. Il figlio maggiorenne è fuori regione per lavoro. La lite, poi l’aggressione. La vittima, Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa durante la notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre nel piccolo centro del Beneventano di 1. 🔗 Leggi su Open.online
