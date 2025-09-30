La media Valtenna esprime a grande maggioranza il supporto al candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, resiste una sola roccaforte del centrosinistra, parliamo di Massa Fermana che ha espresso massimo sostegno a Fabrizio Cesetti e Matteo Ricci. A Montegiorgio il comune capofila della media Valtenna, Francesco Acquaroli ha conquistato il 64,5% delle preferenze mentre Matteo Ricci si è fermato al 33,8%. Ottime le prestazioni individuali di Alan Petrini per la Lega che ha raccolto circa 1.000 preferenze. Belmonte Piceno, spoglio rapido Acquaroli 66%, Ricci 32,5%. Falerone, Acquaroli raccoglie il 59,6% delle preferenze, mentre Ricci si stabilizza a 37,8%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massa Fermana è ’rossa’. Ma nella media Valtenna è plebiscito per Acquaroli