Maserati MCXtrema entra a far parte di una prestigiosa collezione auto

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MODENA (ITALPRESS) – Lo stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, storica sede di Maserati da quasi 90 anni, diventa l’esclusivo palcoscenico per una importante consegna: l’ingegnere nucleare e imprenditore Jacques Sicotte, residente nel sud della Francia e proprietario di una collezione multimilionaria di auto d’epoca – tra cui l’iconica Maserati MC12 -, aggiunge una nuova gemma alla sua rinomata raccolta di oltre 60 rare vetture da collezione. Un esemplare di Maserati MCXtrema, erede della MC12, non poteva mancare all’interno dell’assortimento unico di questo amante dell’estetica e dell’adrenalina, ma anche grande appassionato del brivido della guida in pista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: maserati - mcxtrema

