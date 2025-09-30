Mascia Ferri | Quando ero al GF la casa era una topaia Il calendario con Alessia Fabiani? Trash ma siamo ancora amiche
Sono passati ventiquattro anni dal suo ingresso nella casa più spiata d?Italia: da allora Mascia Ferri, una delle protagoniste della seconda edizione insieme. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: mascia - ferri
Mascia Ferri: La Sua Vita Dopo il Grande Fratello 2 Raccontata in Esclusiva
Intervista a Mascia Ferri sul Corriere di Bologna, Corriere della Sera. - facebook.com Vai su Facebook
Mascia Ferri: «La casa del GF era una topaia con due camerate. Con Alessia Fabiani non ci siamo mai lasciate» - X Vai su X
Mascia Ferri: «Quando ero al GF la casa era una topaia. Il calendario con Alessia Fabiani? Trash, ma siamo ancora amiche» - Sono passati ventiquattro anni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: da allora Mascia Ferri, una delle protagoniste della seconda edizione ... Lo riporta msn.com