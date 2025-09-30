Maschietto e femminuccia? Il business del gender reveal nell’Agrigentino | ecco quanto costa e cosa viene offerto

Sempre più di tendenza anche nell’Agrigentino i gender reveal, veri e propri eventi da condividere con parenti e amici per svelare il sesso del nascituro. Anche ad Agrigento e provincia questa tendenza, proveniente dagli Stati Uniti, ha preso piede generando un nuovo business per aziende. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: maschietto - femminuccia

Temptation Island, maschietto o femminuccia per Sonia e Simone? La verità e la rottura definitiva

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO ? Siamo Leone (maschietto) e Nala (femminuccia), due fratellini nati i primi di aprile 2025 – abbiamo circa 5 mesi e stiamo crescendo insieme, giorno dopo giorno. Testati Fiv/Felv negativi e vaccinati. Siamo timidi e riserva - facebook.com Vai su Facebook

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga scoprono se avranno un maschietto o una femminuccia: l’emozionante momento al gender reveal party - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga questo weekend hanno organizzato il gender reveal party con amici e parenti. Scrive gossip.it

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga scoprono se avranno un maschietto o una femminuccia: le immagini dell’emozionante momento al gender reveal party - La 31enne e il 30enne accoglieranno il primo figlio alla fine dell’estate Ora hanno organizzato una festa con amici e parenti, scoprendo il genere del nascituro E’ stata un’emozione grandissima e ... Riporta informazione.it