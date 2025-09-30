Marzabotto 81esimo anniversario della strage | A Gaza la stessa tragedia

Ottantuno anni dopo la strage di Montesole, Marzabotto torna a fare memoria. Dal 29 settembre al 5 ottobre 1944, i nazifascisti uccisero oltre 1.600 civili, in quello che rimane uno dei crimini di guerra più efferati commessi in Italia. Oggi, come ogni anno, la città si prepara a ricordare quel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'81esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Monte Sole: «Ricordare è un dovere»

81esimo anniversario dell'Eccidio di #Marzabotto, #Mattarella: "Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all'impegno perché non acca

Mattarella: "La Storia insegna, mai più la volontà dominio cancelli i diritti umani" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l'81esimo anniversario delle stragi di Marzabotto e Monte Sole: "La libertà conquistata e il ...

Mattarella ricorda la strage nazifascista di Marzabotto: " Dal sangue innocente è nata l'Europa" - Quella di Marzabotto fu la più grave strage nazifascista avvenuta in Italia.