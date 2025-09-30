Marvel rimuove dalla sua pianificazione 2027 un misterioso film

Mentre i Marvel Studios continuano la loro recente missione di dare spazio alla qualità invece che alla quantità, i fan dell’MCU hanno poche possibilità di scelta per i prossimi due anni. Tuttavia, il 2026 non si presenta così male, dato che Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale a luglio, seguito da Avengers: Doomsday a dicembre. Per quanto riguarda il 2027, sappiamo che l’anno si concluderà con Avengers: Secret Wars, ma il misterioso titolo Marvel Studios in uscita il 23 luglio è rimasto un mistero per noi. Ci sono state molte speculazioni, con ipotesi che vanno da Blade a Doctor Strange 3 e persino I Fantastici Quattro 2. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: marvel - rimuove

