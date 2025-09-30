Martina Mucci picchiata e sfregiata Condanne confermate per l’ex fidanzato e i suoi complici
Prato, 30 settembre 2025 – Condanne confermate in Appello per tutti e tre gli imputati accusati di aver pianificato e messo in atto la brutale aggressione nei confronti di Martina Mucci, cameriera pratese, la notte fra il 20 e 21 febbraio 2023. Condanna a 9 anni confermata per Emiliano Laurini, ex fidanzato della giovane donna, ex bodybuilder di 42 anni di Scandicci, individuato come il mandante del pestaggio; Kevin Mingoia, 20 anni di Scandicci, è stato ritenuto, insieme a Gianluca Roselli, l’esecutore materiale dell’aggressione (sei anni e 8 mesi di condanna); Mattia Schininà è indicato come l’intermediario fra il mandante e gli esecutori (4 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: martina - mucci
Aggressione a Martina Mucci, confermate in appello le condanne nei confronti dell’ex compagno e dei complici. Nove anni di reclusione a Emiliano Laurini, ex della vittima, che si trova attualmente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook