Martina Mucci picchiata e sfregiata Condanne confermate per l’ex fidanzato e i suoi complici

Prato, 30 settembre 2025 – Condanne confermate in Appello per tutti e tre gli imputati accusati di aver pianificato e messo in atto la brutale aggressione nei confronti di Martina Mucci, cameriera pratese, la notte fra il 20 e 21 febbraio 2023. Condanna a 9 anni confermata per Emiliano Laurini, ex fidanzato della giovane donna, ex bodybuilder di 42 anni di Scandicci, individuato come il mandante del pestaggio; Kevin Mingoia, 20 anni di Scandicci, è stato ritenuto, insieme a Gianluca Roselli, l'esecutore materiale dell'aggressione (sei anni e 8 mesi di condanna); Mattia Schininà è indicato come l'intermediario fra il mandante e gli esecutori (4 anni).

