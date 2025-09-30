Marriagetoxin anime | guarda il trailer ufficiale ora

annuncio dell’anime di marriagetoxin prodotto da bones film nel 2026. Una delle novità più attese nel panorama degli anime annunciata recentemente riguarda l’adattamento in formato animato di Marriagetoxin. La produzione sarà affidata allo studio Bones Film, noto per aver realizzato serie di grande successo come My Hero Academia, Bungo Stray Dogs e Fullmetal Alchemist: Brotherhood. L’anticipazione ufficiale, accompagnata da un teaser, conferma il debutto della serie per il 2026. informazioni sul progetto e dettagli tecnici. Marriagetoxin è iniziato come manga su Shonen Jump+ nel aprile del 2022. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

