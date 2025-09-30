Marquez | Mio fratello mi consigliò di lasciare la Honda dagli sbagli ho dimostrato di saper cambiare
Il campione del mondo di Moto Gp Marc Marquez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dei periodi bui vissuti che lo hanno portato poi a vincere il nono Mondiale della sua carriera. Marquez: «Ho dimostrato di saper cambiare, mio fratello Alex è stato quello che mi ha aiutato di più». Suo fratello Alex sostiene che lei sia diventato un’altra persona dopo gli infortuni. È d’accordo? « Assolutamente sì. Ho perso anni di carriera, ma proprio quelle batoste mi hanno insegnato tantissimo. Ho cambiato carattere, ho cambiato modo di approcciarmi alla vita e ai problemi. Ora penso di più, prima ero tutto istinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
