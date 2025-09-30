Marquez-Bagnaia il Mondialino conta per un motivo | così Pecco può rinascere

Nessuno ha potuto competere con Marc Marquez, dominatore assoluto e vincitore del nono Mondiale nella classe regina. A Motegi però l'italiano ha mandato un bel segnale. Riuscirà da qua a fine stagione a mandare un messaggio convincente anche in vista del 2026?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

