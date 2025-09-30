Marotta | Stadio? Felici Mbappé in Italia oggi impossibile Il Milan prende Modric ma a 40 anni

. Le dichiarazioni del presidente dell’Inter Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Slavia Praga, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la gara di stasera valida per il 2° turno della League Phase della Champions League e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marotta: «Stadio? Felici. Mbappé in Italia oggi impossibile. Il Milan prende Modric, ma a 40 anni»

In questa notizia si parla di: marotta - stadio

Stadio Milano, anche Marotta al vertice in Comune per Euro 2032: le immagini

Marotta: «I fondi non sono negativi, Oaktree ha molto a cuore lo stadio e il centro sportivo»

Marotta: “Lo stadio è una questione che ci sta molto a cuore, ma non…”

(Sportmediaset) #Marotta: "Stadio #Meazza? Molti servizi, anche essenziali, non sono più all'altezza del nome della città e dei due club che Milano ospita" - X Vai su X

? L'annuncio di Marotta sul nuovo stadio dell'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Marotta: “Stadio valore aggiunto. Bilancio super? Non potremo mai comprare Mbappé ma…” - Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro lo Slavia ... Si legge su msn.com

Inter, Marotta: "Bilancio super, ma un colpo "alla Mbappé" sarebbe una pazzia. In Serie A arrivano giocatori a fine carriera come Modric. Stadio? Decisione tribolata" - Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida dei nerazzurri contro lo Slavia Praga valida per la seconda giornata della league p ... Lo riporta msn.com