Marotta chiude al sogno | Mbappé in Italia? Un’operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano Non siamo in grado di farlo!

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato così prima della partita con lo Slavia Praga di vedere Kylian Mbappé in Italia. Le sue parole. Ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter Slavia Praga, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la partita valida per il 2° turno della League Phase della Champions League. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’ex bianconero. COME ABBIAMO VISSUTO IL MOMENTO DELL’OK ALLA VENDITA DI SAN SIRO – «Diciamo che è stata una decisione molto tribolata, ma noi siamo molto felici, soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico come presidente dell’Inter, come appassionato di calcio e come cittadino di Milano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

