Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua prima del match contro lo Slavia Praga in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Slavia Praga, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la gara di stasera valida per il 2° turno della League Phase della Champions League e si è soffermato, ovviamente, sul tema del giorno: quello del via libera dal Consiglio Comunale di Milano alla vendita di San Siro ai nerazzurri e al Milan. COME ABBIAMO VISSUTO IL MOMENTO DELL’OK ALLA VENDITA DI SAN SIRO – « Diciamo che è stata una decisione molto tribolata, ma noi siamo molto felici, soddisfatti di quello che è stato deciso. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marotta a Sky: «Soddisfatti della decisione su San Siro, ora inizia un percorso difficile ma col Milan agiamo in trasparenza. Un colpo alla Mbappé sarebbe una pazzia, vi spiego il motivo»

Marotta a tutto tondo: «Abbiamo un grande allenatore, ce lo teniamo stretto. Siamo tutti molto soddisfatti di Chivu. La Serie A ha un vero campione, ecco chi è». Poi parla dell’Allianz Stadium

marotta sky soddisfatti decisioneBilancio in attivo, l'Inter può sognare Mbappé? Marotta: "In Italia sarebbe una follia" - Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Si legge su tuttomercatoweb.com

marotta sky soddisfatti decisioneMarotta a Sky : "Inter squadra che meglio rappresenta l'Italia in UCL . San Siro? Oggi passaggio importante" - Nuovo percorso che parte da Amsterdam e dalla Cruijff Arena, dove la finalista della scorsa edizione, ... Lo riporta msn.com

