Marotta a Sky | Soddisfatti della decisione su San Siro ora inizia un percorso difficile ma col Milan agiamo in trasparenza Un colpo alla Mbappé sarebbe una pazzia vi spiego il motivo

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua prima del match contro lo Slavia Praga in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Slavia Praga, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la gara di stasera valida per il 2° turno della League Phase della Champions League e si è soffermato, ovviamente, sul tema del giorno: quello del via libera dal Consiglio Comunale di Milano alla vendita di San Siro ai nerazzurri e al Milan. COME ABBIAMO VISSUTO IL MOMENTO DELL’OK ALLA VENDITA DI SAN SIRO – « Diciamo che è stata una decisione molto tribolata, ma noi siamo molto felici, soddisfatti di quello che è stato deciso. 🔗 Leggi su Internews24.com

