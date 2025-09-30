E’ stata una grande festa popolare, di comunità, quella dell’ Officina Marmanelli, che l’altra sera a Riccione nella piazza di San Lorenzo ha riunito a tavola circa 450 persone. Per celebrare il mezzo secolo di attività si sono mobilitate tutte le realtà del posto, dal comitato d’area alla parrocchia fino al centro di Buon vicinato e la Polisportiva San Lorenzo con decine di volontari, che hanno cotto 1.200 salcicce, distribuite con un’intera porchetta e altro. A coronare la festa, o meglio i 50 anni di attività, è stato il riconoscimento di Bottega storica, dopo l’aperitivo di benvenuto. A consegnare la targa alla famiglia Marmanelli sono stati la sindaca Daniela Angelini e i vertici della Confesercenti provinciale, il presidente Fabrizio Vagnini e il direttore Mirco Pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marmanelli scalda la piazza con una grande storia di famiglia