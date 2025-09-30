Mark Henry difende Jade Cargill | Chi dice che non sa lottare si ricreda

Mark Henry ha un messaggio per chiunque abbia mai dubitato delle capacità sul ring di Jade Cargill: riguardate SmackDown e provate a dirlo senza storcere il naso. Ospite a Busted Open Radio, il membro della WWE Hall of Fame ha risposto ai critici che da tempo sostengono che Cargill sia solo un bell’aspetto senza sostanza sul ring. Dopo aver visto la sua performance nel Triple Threat Match per il Women’s World Championship contro Tiffany Stratton e Nia Jax, Henry ha detto che questi critici si sbagliano di grosso: “Chi dice che non sa lottare, forse dovrebbe ricredersi” ha dichiarato Henry. “Non solo non ha mai smesso di muoversi, ma è stata coinvolta in tutto, eseguendo le mosse a un livello altissimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

