marito carabiniere e moglie poliziotta sventano il furto di una moto a palermo

Marito e moglie, lui maresciallo dei carabinieri e lei ispettore di polizia, entrambi liberi dal servizio, hanno sventato il furto di una moto nel parcheggio di un supermercato in via Lanza di Scalea, a Palermo. Due giovani di 16 e 25 anni sono arrivati nell’area di sosta con una bici elettrica e hanno cercato di portare via la moto dopo aver rotto il bloccasterzo. La coppia li ha bloccati. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
