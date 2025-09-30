Marito e moglie, lui maresciallo dei carabinieri e lei ispettore di polizia, entrambi liberi dal servizio, hanno sventato il furto di una moto nel parcheggio di un supermercato in via Lanza di Scalea, a Palermo. Due giovani di 16 e 25 anni sono arrivati nell’area di sosta con una bici elettrica e hanno cercato di portare via la moto dopo aver rotto il bloccasterzo. La coppia li ha bloccati. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marito carabiniere e moglie poliziotta sventano il furto di una moto a Palermo