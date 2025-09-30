Mario Venditti indagato per Garlasco il Codacons chiede verifiche su tutti i casi seguiti dall'ex pm

Il Codacons ha annunciato di aver presentato un'istanza alla Procura di Brescia in cui "chiede di estendere le indagini su tutti i procedimenti seguiti dall’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti". L'ex pm è accusato di corruzione in atti giudiziari per l’archiviazione chiesta nel 2017 per Sempio nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Venditti indagato, Codacons all’attacco: “Controllare tutti i casi seguiti nella sua carriera”

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Mario Venditti indagato per Garlasco, il Codacons chiede verifiche su tutti i casi seguiti dall'ex pm - Il Codacons ha annunciato di aver presentato un'istanza alla Procura di Brescia in cui "chiede di estendere le indagini su tutti i procedimenti seguiti ...

Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia indagato per corruzione nel caso Garlasco: «Non ho mai preso soldi dai Sempio» - La sua linea difensiva è netta: nessun favoritismo nei confronti di Andrea Sempio