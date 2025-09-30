Mario Venditti indagato Codacons all’attacco | Controllare tutti i casi seguiti nella sua carriera

Pavia, 30 settembre 2025 – “Estendere indagini a tutti i procedimenti seguiti dall’ex pm Venditti”. Lo chiede il Codacons, che già sabato aveva preannunciato una istanza alla Procura di Brescia, dopo le perquisizioni di venerdì scorso che hanno portato alla luce il procedimento nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari per l’archiviazione chiesta nel 2017 per Andrea Sempio, allora come ora accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, delitto per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. “Senza entrare nel merito della vicenda di Garlasco, e senza voler demonizzare l’operato dell’ex Pm – scrive il Codacons – riteniamo che le accuse avanzate dalla procura di Brescia siano talmente gravi da dover portare a una estensione delle verifiche e degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mario Venditti indagato, Codacons all’attacco: “Controllare tutti i casi seguiti nella sua carriera”

