Mario Molinaro trovato morto con pompa in gomma avvolta al collo | non era suicidio fermato un vicino
Dopo la scoperta del cadavere del 73enne Mario Molinaro in casa a Fondo Saccà a Messina, in un primo momento si era pensato a un suicidio ma le incongruenze hanno portato la polizia a fermare un vicino di casa 63enne con l'accusa di omicidio. Con lui indagato anche un altro vicino di 76 anni che è accusato però solo di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio di Mario Molinaro a Messina, trovato con una pompa di gomma al collo: fermato il vicino di casa - Mario Molinaro era stato trovato morto in casa a Messina con una pompa di gomma stretta al collo: un vicino di casa è stato arrestato per omicidio ... Da virgilio.it
Trovato morto in casa con un tubo di gomma intorno al collo: fermato il vicino - Il 63enne Maurizio Salvatore Gravagna, di Catania, è sotto inchiesta per l'omicidio di Mario Molinaro, rinvenuto senza vita nel suo appartamento a Messina ... Lo riporta today.it