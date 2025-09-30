Mario Molinaro trovato morto con pompa in gomma avvolta al collo | non era suicidio fermato un vicino

Dopo la scoperta del cadavere del 73enne Mario Molinaro in casa a Fondo Saccà a Messina, in un primo momento si era pensato a un suicidio ma le incongruenze hanno portato la polizia a fermare un vicino di casa 63enne con l'accusa di omicidio. Con lui indagato anche un altro vicino di 76 anni che è accusato però solo di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it