il ritorno di marina giordano: una protagonista pronta a tutto. Le prossime puntate di Un Posto al Sole si preannunciano caratterizzate da un’intensa fase di contrattacco per Marina Giordano. Dopo un periodo di difficoltà, la donna si prepara a usare ogni risorsa disponibile per riprendere il controllo dei Cantieri Flegrei e contrastare con determinazione i suoi avversari. una situazione complessa per marina giordano. Marina si trova in un momento delicato: il marito Roberto è in carcere e i fratelli Gagliotti stanno consolidando il loro potere all’interno dei cantieri. Nonostante le battute d’arresto, la stratega non ha intenzione di arrendersi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marina ritorna in un posto al sole: vendetta contro i nemici