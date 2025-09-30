Marina di Israele pronta ad entrare in azione contro la Flotilla

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e poi la possibilità di affonfare alcune imbarcazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

marina di israele pronta ad entrare in azione contro la flotilla

© Imolaoggi.it - Marina di Israele pronta ad entrare in azione contro la Flotilla

In questa notizia si parla di: marina - israele

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video

Iran, esercitazioni militari della marina: le prime nel Paese dopo la guerra di 12 giorni con Israele

marina israele pronta entrareMarina Israele pronta ad entrare in azione contro Flotilla - La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. Scrive ansa.it

marina israele pronta entrareStasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Marina Israele Pronta Entrare