Marianella | Chivu un bel personaggio di calcio la sua Inter è più verticale Ecco qual è forza della sua squadra

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Massimo Marianella, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Massimo Marienella ha parlato a Sky Sport dell’ Inter in vista della sfida di   Champions League contro lo Slavia Praga. COSA PENSA DI CHIVUBel personaggio di calcio, ha vissuto il calcio ad alto livello e ha scritto pagine importanti a livello mondiale del calcio. Quindi conosce questo aspetto e anche la parte giovanile avendo iniziato da giovane e sta usando queste informazioni per allenare l’Inter. COSA PIACE DELLA SUA INTER – Mi piace l’equilibrio che Chivu sta dando al gruppo e ha gestito anche un momento difficile come le due sconfitte con Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

marianella chivu un bel personaggio di calcio la sua inter 232 pi249 verticale ecco qual 232 forza della sua squadra

© Internews24.com - Marianella: «Chivu un bel personaggio di calcio, la sua Inter è più verticale. Ecco qual è forza della sua squadra»

In questa notizia si parla di: marianella - chivu

marianella chivu bel personaggioMarianella: “Chivu, bel personaggio di calcio. I senatori sono la forza dell’Inter e il mercato…” - Il giornalista ha detto la sua sul momento dell'Inter e su come l'allenatore sta gestendo la transizione dopo l'addio di Inzaghi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marianella Chivu Bel Personaggio