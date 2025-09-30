Marianella | Chivu un bel personaggio di calcio la sua Inter è più verticale Ecco qual è forza della sua squadra

Le parole di Massimo Marianella, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Massimo Marienella ha parlato a Sky Sport dell’ Inter in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. COSA PENSA DI CHIVU – Bel personaggio di calcio, ha vissuto il calcio ad alto livello e ha scritto pagine importanti a livello mondiale del calcio. Quindi conosce questo aspetto e anche la parte giovanile avendo iniziato da giovane e sta usando queste informazioni per allenare l’Inter. COSA PIACE DELLA SUA INTER – Mi piace l’equilibrio che Chivu sta dando al gruppo e ha gestito anche un momento difficile come le due sconfitte con Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

