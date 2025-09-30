Maria Bolignano porta a teatro le contraddizioni del presente con Le Pornoprecarie – quelle di OnlyFals

“Le PornoPrecarie – quelle di OnlyFals”: la nuova commedia di Maria Bolignano tra ironia e riflessione sociale

Maria Bolignano, ironica, profonda e mai banale. Tra vita vera e palcoscenico, ecco Le Pornoprecarie

Napoli, al Teatro Cilea arriva "Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals". La nuova commedia di Maria Bolignano - Napoli, 20 Settembre – Tre donne senza soldi, senza mariti e senza prospettive decidono di trasformare il proprio salotto in un set per contenuti hot da caricare su una piattaforma "OnlyFals".

