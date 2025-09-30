marconi un osservatorio bipartisan

Con il voto unanime in Consiglio, comincia l’avventura dell’ Osservatorio permanente sull’Aeroporto, voluto dall’amministrazione per monitorare la vivibilità delle aree su cui impatta il Marconi, a partire dall’annosa questione del rumore. Dell’organismo faranno parte i dem Claudio Mazzanti e Giulia Bernagozzi, Detjion Begaj di Coalizione Civica, Francesca Scarano di FdI e Giulio Venturi di Forza Italia. Ora comincia soprattutto il difficile confronto tra i residenti che subiscono i disagi dell’aeroporto, le agenzie che si occupano del volo aereo e i vertici stessi del Marconi. Tanto che uno dei primi temi affrontati dai componenti dell’Osservatorio è la partecipazione delle autorità aeroportuali agli incontri che verranno calendarizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

