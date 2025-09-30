Marco morto a 44 anni | investito e ucciso sulla Domitiana mentre attraversava sulle strisce Pirata in fuga

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operaio stava attraversando la Domitiana sulle strisce. È stato travolto e ucciso da un'auto che poi è fuggita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marco - morto

L’ultimo commosso addio a Stagi, morto in montagna: “Sulle vette Marco trovava la gioia”

‘Ganasha’, chitarrista virtuoso. Marco Frosini è morto a 74 anni

Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: caccia all'accoltellatore

Travolto da un'auto pirata sulla Domiziana, Marco muore 44 anni - Un uomo di 44 anni, Marco Ioime, è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle ... internapoli.it scrive

Dolore a Castel Volturno per Marco Ioime, investito e ucciso da un'auto pirata - Un uomo di 44 anni, Marco Ioime, è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle ... Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Morto 44 Anni