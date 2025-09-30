Per il campo largo la batosta subita nelle Marche è stata talmente pesante da digerire che anche Repubblica ora mette in discussione la leadership di Elly Schlein. Certo, non è la prima volta. In un lungo articolo, Annalisa Cuzzocrea è costretta ad ammettere la disfatta del centrosinistra: "Se lo scarto fosse stato minore, sarebbe stato diverso. Ma otto punti di distanza dal candidato che si pensava di poter battere impongono al centrosinistra più di una riflessione ". Come ricorda l'ex editorialista della Stampa Pd, M5s e Avs avevano "puntato tantissimo" su Matteo Ricci. Per un campo largo che si lecca le ferite, c'è un centrodestra che esulta per l'ennesima Regione portata a casa: "Da ieri Giorgia Meloni ha la prova che il suo consenso non è eroso e che non basta la somma aritmetica dei suoi avversari a batterla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marche, Repubblica scarica Schlein? "8 punti, serve una riflessione"