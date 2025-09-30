Marche Renzi | avrei parlato più di caro vita e meno di politica estera
Milano, 30 set. (askanews) - Avrei parlato "un pochino di più delle liste di attesa, dell'aumento del costo della vita, della sicurezza non c'è e un po' meno di politica internazionale che magari a Macerata e Senigallia interessa meno". Così Matteo Renzi alla conferenza di presentazione della Leopolda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Giacomo Bugaro ed Elena Leonardi (FdI): «Se le Marche sono in transizione è colpa di Matteo Renzi»
Fischi quando si parla di Renzi alla Festa del Fatto. Conte: “Qui platea avveduta, eviteremo di fare accozzaglie” - Il leader pentastellato non mette un veto esplicito sulla presenza in coalizione del leader di Italia Viva ed ex premier, nonostante l’ipotesi sia stata fischiatissima dal pubblico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Livi, 'responsabilità di Renzi e Ricci in declino delle Marche' - "L'abbraccio di Renzi a Ricci è mortale: i marchigiani ricordano bene i disastri del suo governo. ansa.it scrive