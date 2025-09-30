Marche Meloni incorona Acquaroli 52% Ricci 44% | Rifarei tutto Crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato ?La diretta

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: lo spoglio, dopo poco, fin da subito mette in chiaro vincitori e vinti confermando gli instant poll. Stravince Acquaroli, perde Ricci. Il centrodestra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

marche meloni incorona acquaroliRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Non un testa a testa, come si è detto per giorni, ma una vittoria netta del centrodestra nelle Marche con il 52,32% del governatore uscente Francesco Acquaroli su Matteo ... Si legge su ilmessaggero.it

