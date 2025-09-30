Marche Lillo a La7 | Non si vince al centro Ricci un sasso da digerire per gli elettori del M5s
L’esito delle elezioni regionali nelle Marche, con la sconfitta del candidato di centrosinistra Matteo Ricci, apre un dibattito interno sulla strategia elettorale del campo largo e del Pd, già funestato dai malumori tra la segretaria Elly Schlein e i riformisti centristi dem. A fare un’analisi approfondita è stato il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo, intervenuto questa mattina a Omnibus, su La7. Secondo Lillo, il problema risiede fondamentalmente nella scelta del candidato. “Io sono d’accordo con la linea Schlein – spiega il giornalista – oggi non si vince al centro, ne abbiamo tantissime dimostrazioni e ne avremo sempre di più nelle prossime tornate elettorali in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marche - lillo
#omnibus Il commento al voto nelle Marche con Marco Lillo: ecco perché Ricci ha perso - X Vai su X
Elezioni Regionali: Acquaroli si conferma presidente delle #Marche, niente da fare per il "campo largo" | DATI - facebook.com Vai su Facebook
Marche, il commento al voto di Marco Lillo: "Non si vince al centro" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Non un testa a testa, come si è detto per giorni, ma una vittoria netta del centrodestra nelle Marche con il 52,32% del governatore uscente Francesco Acquaroli su Matteo ... Segnala msn.com